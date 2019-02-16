Kurtuluşun 100. yılına özel senfonik destan

BUGÜN NELER OLDU

MilliMücadele'nin başladığı 1919'un 100. yılı anısına "19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza" adlı senfonik destan hazırlandı. Özgün müziklerini şef Musa Göçmen'in bestelediği, anlatı metnini Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve müzisyen Boğaçhan Sözmen'in kaleme aldığı eserin ilk gösterimi, bu akşam Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak. Eserde, Cumhuriyet fikrinin, Gazi Mustafa Kemal'in zihninde 1919'dan çok önce oluştuğu ve 1923'ten sonsuza kadar uzanacağı, destansı dille ve dönemin şahitlerinin anılarından yola çıkılarak anlatıyor. Şef Göçmen'in yönettiği senfonik orkestra, dramatik anlatıya özgün bestelerin yanı sıra Bülbülüm Altın Kafeste, İzmir'in Kavakları, Bu Gece Gellem Size Yar, Kimseye Etmem Şikayet gibi dönem şarkılarıyla eşlik ediyor.