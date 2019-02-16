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Lösemiyi yendi iki üniversite birden kazandı

Lösemi hastalığıyla 16 yaşındayken tanışan 22 yaşındaki , hem kanseri yendi hem de üniversiteli olma hayaline kavuştu

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Lösemiyi yendi iki üniversite birden kazandı
Lise birinci sınıfta lösemi teşhisi konulan Nisa Nur Türkmen, tedavisinin ardından hastalığı yendi. Tedavisi sırasında eğitimine bir süre ara vermek zorunda kalan Türkmen, sağlığına kavuştuktan sonra üniversite sınavına girdi. Hacettepe Üniversitesi matematik bölümünü kazanan Türkmen, bir yıl bu bölümde okudu. Hukukçu olma hayalini gerçekleştirmek için tekrar sınava giren Türkmen, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı.

SABAHA KADAR AĞLAMIŞTIM
Türkmen, "15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri" günü dolayısıyla, kanserle mücadelesinden nasıl başarıyla çıktığını anlattı. Tedavinin ilk aşaması olan kemoterapinin zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Türkmen, "Bu süreci tam genç kızlık dönemimde yaşadım. Herkesin süslenerek gezdiği bir dönemde ben maskelerle dolaştım ve saçlarım yoktu. O dönem bana çok büyük bir olgunluk kattı. Bir gece sabaha kadar ağlamıştım. Sonra saçımın olmayışına farklı çözümler buluyordum. Şu anda sağlığım olsun da tek saçım olmasın önemli değil diyorum" Kanserle savaşından güçlü şekilde çıktığını dile getiren Türkmen, bu süreçte ailesinin ve doktorlarının her zaman yanında olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Lösemiyi yendi iki üniversite birden kazandı
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