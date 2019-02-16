Marketler dersini aldı vatandaş memnun

BUGÜN NELER OLDU

Başkentte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gıda fiyatlarındaki yükselişi önlemek için hayata geçirilen tanzim satış uygulaması devam ediyor. Hafta başında başlayan satışlarda 5 gün geride kaldı. Satışlara 6 personel ve 2 kasa ile başlandı. Personel sayısı 2 katına çıkarıldı. Kasa ve tezgâh sayısı ise 4'e yükseldi. İlk etapta 15 olan tanzim çadırlarına 15 nokta daha eklendi. Cumhurbaşkanı, patates, soğan ve domates başta olmak üzere gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artışın önüne geçmek üzere tanzim satış noktalarının kurulması talimatını vermiş, bunun üzerine başta büyükşehirlerde olmak üzere, üreticiden tüketiciye doğrudan gıda ürünü temini için oluşturulan tanzim satışı noktaları kurulmuştu. Ayrıca Ankara'da e-PTTAVM internet sitesi üzerinden tanzim satışları başlandı. Artık kullanıcılar online olarak uygun fiyata, domates, biber ve patlıcan satın alabilecek.Ankara'da tanzim satış projesi satış noktaları ilk etapta 15 noktada gerçekleştirilirken, vatandaşların talebi ve memnuniyeti üzerine çadırlarda çalışan personel sayısı ve kasa sayıları çoğaltıldı. Gün geçtikçe çadırlara bir yenisi daha ekleniyor. Önümüzdeki günlerde diğer 15 tanzim çadırları da faaliyete geçecek. İşte 30 tanzim satış noktaları; 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Parkı, Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı, Kurtuluş Parkı, Mamak Kültür Merkezi karşısı, Ulus Metro İstasyonu çıkışı, Keçiören Belediyesi karşısı, Pursaklar Hicret Camisi önü, Kuyubaşı Fatih Stadı, Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Gölbaşı Belediye karşısı, Batıkent Metro çıkışı, Sincan Fatih Çarşamba Pazarı, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Koru Metro çıkışı, KBB mobil otobüs, Pursaklar Saray Meydanı, Yenimahalle Hastane Durağı, Etimesgut Alsancak Mahallesi Muhtarlığı, Etimesgut Süvari Mahallesi Piyade Parkı, Etimesgut Elvan Kent 14. Cadde, Sincan Yenikent Meydanı, Sincan Saraycık Meydanı, Mamak Yeşilbayır, Gölbaşı TOKİ, Keçiören Osmanlı Aile Yaşam Merkezi, Yenimahalle Kayalar Parkı, Bostancık Hüseyin Gazi, Mamak Dereboyu.Ercan Demir, tanzim çadırlarının market ve pazarı frenlediğini ifade etti.Mehmet Kılıç, "Bu çadırların kurulması market ve pazarı kırdı. Marketler dersini aldı. Bunun devamlılığının olmasını istiyoruz"Yusuf Avcı, "Çadır satışlarında fiyatlar o kadar uygun ki, marketi pazarı unuttum"Cahit Adıyaman, "Ben üreticiyim, hem satıcıyım, hem de alıcıyım. 10 liraya çıkmış. Başkanımızın bu işe el attığı iyi oldu. Devamlılığının olmasını istiyorum. Serbest piyasanın kalkmasını istiyorum. Başkanımız bu düzeni getirmeseydi vatandaşın bu hali ne olacaktı"