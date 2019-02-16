Operada Sevgililer Günü kutlaması

BUGÜN NELER OLDU

14 Şubat'taAnkara'da tarihi bir gece yaşandı. Devlet Opera ve Balesi ailesi 14 Şubat "Sevgililer Gününü" kutladı. Devlet Opera ve Balesi olarak, operaya, 71 yıllık tarihe emeği geçmiş, değer katmış, yön göstermiş, mihenk taşı olmuş, hayatlarını adamış idolleri, çok değerli isimleri, büyük ustaları andılar. Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Murat Karahan, "Kaybettiğimiz, kalplerimizde yaşayan çok özel değerlerimizi minnetle, saygıyla, rahmetle andık, sıfatı emekli olup da hep yanımızda olan çok sevgili hocalarımıza, abilerimize, ablalarımıza, can dostlarımıza, bizim, halkımızın, operamızın sevgililerine bir nebze olsun şükranlarımızı sunduk" dedi.