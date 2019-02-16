‘Rakibimle proje konuşamamak beni üzüyor’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programına konuk oldu. AYD Başkanı Sinan Burhan ile Gazete ve Televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Özhaseki, Başkent projeleri arasında en çok önem verdiği "Kültür Yolu Projesi" başta olmak üzere gündeme yönelik sorulara da açıklıkla yanıt verdi. Türkiye coğrafyasının adeta açık hava müzesi olduğunu ve tarihi eserlerin korunması konusunda özenli davranılması uyarısında bulunan Özhaseki, "Bu eserleri korumak, restore etmek, içerisine fonksiyon eklemek ve bunu turizme kazandırmak çok önemli. Dünyadaki gelişmiş ülkeler böyle yapıyor" dedi.Sözlerine başkentin 5 bin yıllık tarihine vurgu yaparak devam eden Mehmet Özhaseki, çok önem verdiğini söylediği Kültür Yolu Projesi'ni ayrıntılarıyla anlattı: "Ankara'da her bir döneme ait eserler var. Biz de bu tarihi bir yol üzerinde topladık. İçinde bulunduğumuz mekandan başlayan Kısa Kültür Yolu diye çizdiğimiz 8 km, bir de Uzun Kültür Yolu olarak çizmiş olduğumuz 12 km'lik iki hattımız var. Bu yol üzerinde 7 tarihi han, 8 tane tarihi cami, ilk yapılan cami de bu yol üzerinde, 23 tane de müze var. Çok önemli kamu binaları var 29 tane, toplamda gelip baktığımızda 411 tane tescilli eser var."Ankara'ya gelen birisinin dağıtılacak olan küçük kitapçık veya broşürle bu hat üzerinde rahatça bilgilenip, gezebileceğini belirten Özhaseki, Başkent turizmini doğa, termal, sağlık, inanç ve kültür yönüyle canlandıracaklarının altını çizerek, şöyle konuştu: "Başlı başına bir turizm atağı diye düşünüyorum. Başlangıç Ankara Kalesi olacak. Hacı Bayram'dan buraya gelinmesi zor olduğu için oradan Kale'ye doğru bir teleferik projemiz var. Dünyaca meşhur birkaç firmayla konuştum, ara direksiz tek bir hatla geçebileceklerini söylediler."Seçim çalışmalarına yönelik sorulara da yanıt veren Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi çalışmalarındaki son duruma ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Sayı 20 civarında ama bu sayı artabilir de eksilebilir de sayıya bağlı bir çalışma değil. 2-3 gün içerisinde netleşecek. Büyükşehirler konusunda zaten tek aday belirlendi, diğer illerin Meclis üyeliklerinde de Belediye Başkanlarının rahat çalışabilmesi açısından ortak olarak belirlenebilecek isimler üzerinde çalışıyoruz. Buna Ankara da dahil."Ankaraseçimlerine ilişkin anket sonuçlarıyla ilgili bir soruya, "Bu konuda elimizdeki anketleri çıkarıp göstermek doğru olmayabilir ama rahatız, işimize bakıyoruz" yanıtını veren Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk günlerde dağınıklık vardı, adaylar yokken ama biz çıktıkça, anlattıkça, taşlar yerine oturdu. Bizim kendimize has parti tabanımız var, beraber olduğumuz MHP var, en güçlü döneminde, bizim bu oylarımız bile yetiyor çok şükür. Dağıttığımız proje kitapçığında projelerin hepsi tek tek var ama rakibimle ilgili, şahsıyla ilgili tek bir cümle duyamaz kimse benden. Şunu da belirtmek isterim ki; 10 senedir adayım diyen birinin şöyle bir kitapçığı ortaya koyması lazım. Kendisine bunu ilettiğiniz zaman da 'su fiyatlarını indireceğini' söylüyor. Bunlar tarifedir, proje değildir. Ay başında Gerede suyu Ankara'ya geleceği için, Kızılırmak'taki elektrik yükü ortadan kalkacak. Buna istinaden de belediyemiz, bu yükten kurtulacağı için Ankara'daki su fiyatlarını ucuzlattı." En önemsediği projeleri arasında gösterdiği Çocuk Köyü'nü yapması halinde tüm Türkiye'nin bu projeyi takdirle karşılayacağının altını çizen Özhaseki, "Keşke 3-4 aday çıksaydı, Ankara için çalışsaydı, projelerini ortaya koysaydı, çıkıp hepimiz proje konuşsaydık ama böyle bir imkan yok ne yazık ki" dedi. Özhaseki ve beraberindeki gazeteciler daha sonra Rahmi M. Koç Müzesi'ni de gezerek, incelemelerde bulundu.AK PARTİAnkara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ana muhalefetin yaptığı stratejiye bakıyoruz; bir taraftan milliyetçi oylara İYİ Parti vasıtasıyla talip olurken, Kandil'den gelen adamlarla gizli gizli oturup, üstünü sütre gibi kapatıp, kendilerine aday koymaya çalışıyorlar. Bu adamlar iş başına gelmesinler, surda bir gedik açmasınlar istiyoruz" dedi. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Kızılcahamam'da bir otelde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Özhaseki'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti.