Şizofreni hastası kız babasını öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Genç kızın yaşadığı anlık bir olay aileyi parçaladı. Alınan bilgiye göre, olay Atapark Mahallesi 1311 Sokak'taki bir binanın üçüncü katında yaşandı. İlhami Ö. ile kızı Berfin Ö. (16) akşam oturup televizyon izlerken şizofreni hastası olduğu iddia edilen Berfin babasını boynundan bıçakladı. Kızına mutfakta yemek hazırlayan annesi Dilek C., seslere koşup geldiğinde kocasının boynunu tuttuğunu ve kanlar içinde kaldığını gördü. Dilek C.'nin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, İlhami Ö.'nün öldüğünü tespit etti.Babasını öldüren Berfin Ö. polis ekipleri eşliğinde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan müdahalenin ardından gözaltına alınan Berfin Ö. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Cenazeye gelen İlhami Ö.'nün yakınları babasını öldürdükten sonra kendine gelen ve pişmanlık yaşayan talihsiz genç kızın ağlayarak kendini odasına kilitlediğini söyledi. Berfin Ö.'nün bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, İlhami Ö.'nün de semt pazarlarında ekmek arası köfte satarak geçimini sağladığı öğrenildi. İlhami Ö.'nün yakınları Berfin'in babasına, babasının da Berfin'e çok düşkün olduğunu ifade etti. Ne olduğunu nasıl olduğunu çözmekte zorlandıkları olay için çok üzgün oduklarını ifade eden ailenin yakınları Berfin'in ilacının dozunun yeni artırıldığını belirtti. İlhami Ö.'nün cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları içinde ikindi namazına müteakip defnedildi. İlhami Ö.'nün yakınları cenaze töreninde sinir krizi geçirdi, eşi Dilek C., ise üzüntüden ayakta durmakta zorlandı. Babasını öldüren Berfin tutuklandı.