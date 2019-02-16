Tedaviyi reddeden yaralı sürücüyü ekipler ikna etti

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Altındağ'dageçirdiği trafik kazasında hafif yaralanan ve tedaviyi reddeden otomobil sürücüsü, ekiplerin uzun uğraşısı sonucu ikna edilerek hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda Pursaklar yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Ziraat Mahallesi'ndeki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde aynı yönde ilerleyen özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan otomobil sürücüsü şoka girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hastaneye kaldırmak istediği sürücü, tedaviyi reddederek aracında oturmaya devam etti. Uzun uğraşılar sonucu ikna edilen yaralı sürücü, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.