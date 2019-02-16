Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Tedaviyi reddeden yaralı sürücüyü ekipler ikna etti

Tedaviyi reddeden yaralı sürücüyü ekipler ikna etti

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Tedaviyi reddeden yaralı sürücüyü ekipler ikna etti
Altındağ'da geçirdiği trafik kazasında hafif yaralanan ve tedaviyi reddeden otomobil sürücüsü, ekiplerin uzun uğraşısı sonucu ikna edilerek hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda Pursaklar yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Ziraat Mahallesi'ndeki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde aynı yönde ilerleyen özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan otomobil sürücüsü şoka girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hastaneye kaldırmak istediği sürücü, tedaviyi reddederek aracında oturmaya devam etti. Uzun uğraşılar sonucu ikna edilen yaralı sürücü, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tedaviyi reddeden yaralı sürücüyü ekipler ikna etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN