Türkiye Kupası’nda yarı final zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da devam eden Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı final maçları bugün oynanacak. Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan maçı saat 16.00'da, Türk Telekom-F.Bahçe Beko karşılaşması saat 20.30'da başlayacak. Yarı finale yükselen ilk ekip Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-79 yenen Türk Telekom oldu. Çeyrek final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko, yarı finalde Türk Telekom'un rakibi oldu. Turnuvanın ikinci gün maçlarında Gaziantep Basketbol'u 73-59 yenen Anadolu Efes ve Tofaş'ı 89-83 yenen Beşiktaş Sampo Japan yarı finalde birbirlerine rakip oldular.