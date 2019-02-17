Ankaragücü 10 kişiyle 1 puanı kopardı

A
nkaragücü, Süper Lig'in 22. hafta maçında Akhisarspor deplasmanına konuk oldu. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maça ev sahibi ekip etkili başladı. 16. dakikada Josue'nin savunma arkasına gönderdiği ara pas ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Helder Barbosa'nın şutunda Altay topu kornere çeldi. 21. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Tyler Boyd geçti. Boyd'un çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı. 31'de sağ kanatta topla buluşan Stelios Kitsiou'nun ortasını Akhisarspor savunması uzaklaştırdı. 37. dakikada Sokol Cikalleshi'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Altay kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
47. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Josue geçti. Josue'nin ortasını Ankaragücü savunması uzaklaştırdı. 51. dakikada Ankaragücü 10 kişi kaldı. Akhisarspor yarı alanının ilk metrelerinde Josue'ye sert müdahalede bulunan Dja Djedje, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
VAR GOLÜ İPTAL ETTİ
62. dakikada Cikalleshi'nin pası ile sol çaprazda topla buluşan Regattin'in çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı. 75. dakikada sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Orgill'in şutu kaleci Fatih'te kaldı.
78. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Josue'nin ortasını kaleci Altay yumruklayarak uzaklaştırdı. 81. dakikada Josue'nin ceza sahasının hemen dışından yerden çektiği şut kaleci Altay'da kaldı. 89. dakikada Ankaragücü 1-0 öne geçti. Ancak İlhan Parlak, filelerle buluşturduğu şut öncesinde topu eli ile önüne indirdiği için, gol VAR yardımı ile geçersiz sayıldı.
90+1'de Bokila'nın ceza sahası içerisinden çektiği şut Pazdan'dan sekip Altay'da kaldı. Maç golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Ankaragücü puanını 24'e yükseltti.