Ankaragücü 10 kişiyle 1 puanı kopardı

BUGÜN NELER OLDU

nkaragücü, Süper Lig'in 22. hafta maçında Akhisarspor deplasmanına konuk oldu. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maça ev sahibi ekip etkili başladı. 16. dakikada Josue'nin savunma arkasına gönderdiği ara pas ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Helder Barbosa'nın şutunda Altay topu kornere çeldi. 21. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Tyler Boyd geçti. Boyd'un çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı. 31'de sağ kanatta topla buluşan Stelios Kitsiou'nun ortasını Akhisarspor savunması uzaklaştırdı.47. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Josue geçti. Josue'nin ortasını Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.VAR GOLÜ İPTAL ETTİ62. dakikada Cikalleshi'nin pası ile sol çaprazda topla buluşan Regattin'in çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.78. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Josue'nin ortasını kaleci Altay yumruklayarak uzaklaştırdı. 81. dakikada Josue'nin ceza sahasının hemen dışından yerden çektiği şut kaleci Altay'da kaldı.90+1'de Bokila'nın ceza sahası içerisinden çektiği şut Pazdan'dan sekip Altay'da kaldı. Maç golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Ankaragücü puanını 24'e yükseltti.