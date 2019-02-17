Başkan Tuna’dan birlik mesajı

BUGÜN NELER OLDU

AnkaraBüyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, haftalık ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Çubuk ilçesini ziyaret eden Başkan Tuna, vatandaşlarla da bir araya gelerek, ulaşımdan altyapıya kadar talepleri dinledi ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Gökşin ile birlikte ilçe ziyareti gerçekleştiren Başkan Tuna, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Bala Belediye Başkanı Arif Kaplan, Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa AK, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş bir araya geldi.