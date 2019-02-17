Başkentte otobüs durağına çarpan taksi yandı

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Altındağ'daönce otomobile ardından otobüs durağına çarpıp alev alan taksi kullanılamaz hale geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği taksi, önce bir otomobile ardından otobüs durağına çarptı. Alev alan taksi itfaiye ekiplerince söndürüldü. A.A. idaresindeki taksi, Altındağ Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda seyir halindeyken Altınpark girişi önünde ilk olarak aynı istikamette seyreden otomobile çarptı. Ardından otobüs durağına çarpan taksi, yanmaya başladı. Araç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Taksi şoförünün alkollü olduğu ve sabah saatlerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı iddia edildi.