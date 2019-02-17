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Düşük hapı satarken yakalandı

Giriş Tarihi: 17.2.2019
Sağlık Bakanlığı'nca gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilaçları "düşük hapı" adı altında piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyonlarda 2 bin 69 adet hap ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerden Mustafa T. yönetimindeki otomobili Etimesgut 2668. Cadde üzerinde durdurdu. Otomobilde ve şüpheliye ait olduğu belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, "düşük hapı" olarak piyasaya sürülen hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Mustafa T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Düşük hapı satarken yakalandı
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