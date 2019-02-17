Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > İki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

İki aile arasında : 1 yaralı, 12 gözaltı

Giriş Tarihi: 17.2.2019
Altındağ'da, 2 aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kadın tabancayla vurularak yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı. Olay, Ziraat Mahallesi Alma Sokak'ta meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve silahların kullandığı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, havaya rastgele ateş açılması sonucu kimliği henüz bir kadın yaralandı, bir evin de camları kırıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mahallede güvenlik önlemi alan polis, olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN