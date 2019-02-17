‘Sağlıklı ekmeğin sırrı ekşi maya’

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12 yıldırekmek sektöründe bulunan Mine Ataman (40), Anadolu'da ekmeklerin ekşi maya ve uzun fermantasyonlarla yapıldığını söyleyerek, "Ekşi maya ve uzun fermantasyonla ekmek yaptığımızda ve onu güzelce pişirdiğimizde işte sağlıklı ekmek budur" dedi. 12 yıl önce Türk toplumuna sağlıklı ekmek konusunda farkındalık yaratmak üzerine çalışmalara başlayan Mine Ataman, 'Ekmek atölyesi' adı altında kendi hazırladığı programlar ile danışmanlık hizmetleri yürüterek Türkiye'de sağlıklı ekmek ve fırıncılık konusunda öncü çalışmalar yaptı. Sağlıklı ekmeğin daha çok konuşulmasını, sektörün sorunlarının daha doğru şekilde dile getirilmesini hedefleyen Ataman, özellikle çocukların doğru ekmekle ve doğru şekilde beslenmesi gerektiğine dikkat çekti.