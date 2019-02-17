Serçev’den ato’ya ziyaret

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Engelsiz Meslek Lisesi 10. sınıf öğrencisi serebral palsili çocuklar, SERÇEV Engelsiz Meslek Lisesi Müdürü Dilek Saran, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gürkan ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleriyle ile birlikte ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Ziyarette, serebral palsili çocuklarla tek tek ilgilenen Baran, SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni geçen ay ziyaret ettiğini söyledi. Baran, SERÇEV'in çalışmalarını takdirle izlediğini, serebral palsili çocukların meslek edinerek hayata katılabilmeleri için SERÇEV'in Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile kurduğu lisenin dünyaya örnek bir eğitim yuvası olduğunu ifade etti. Çocukların toplumların geleceği olduğunu hatırlatan Baran, "Engelleri aşarak eğitim gören çocuklarımıza hayatın her alanında destek verelim. Bu görev hepimize ait" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve yakından takip ettiğini anlatan Murat Can Çakır, Baran'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek istediğini belirterek randevu almasını talebinde bulundu.