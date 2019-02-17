Yenıçerıler karabükspor’u evinde ağırlıyor

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, bugün sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.Son haftalarda yaptığı çıkış ile 41 puana kadar yükselen Başkent temsilcisi, ligin 22. hafta maçında son sıradaki Kardemir Karabüspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Caner Ak yönetecek.TAKIMDA İKİ EKSİK VAR21 haftada henüz galibiyet yüzü göremeyen Kardemir Karabükspor ise -1 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Osmanlıspor'da sakatlıkları devam eden Tugay Kaçar ve Ahmet Eyüp Türkaslan Kardemir Karabüspor karşısında forma giyemeyecek.