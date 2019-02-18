Başkanlık maaşı burs olacak

BUGÜN NELER OLDU

Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlerle ilgili çalışmalarını sürdürürken ziyaretleri sırasında bir açıklama yaparak, maddi olarak bir beklentisi olmadığını, bu nedenle seçimleri kazanması halinde alacağı maaşı kuruşu kuruşuna, ekonomik gücü olmadığı için eğitim alamayan gençlere harcayacağını bildirdi. Şimşek, "Çok şükür maddi olarak bir sıkıntımız yok. Belediye başkanlığına da şahsi hiçbir düşünce ile talip olmadım. Tüm gayem, mutlu insanların yaşadığı bir Gölbaşı'dır. Bunun için de liderimiz sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey'in düsturuyla hareket etmek bizim için bir erdemdir. Bu erdemden yola çıkarak bir önemli kararımı açıklamak istiyorum. Söz veriyorum, belediye başkanlığı maaşımı öğrenci kardeşlerimize burs olarak vereceğim" şeklinde konuştu.