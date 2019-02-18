Bölücülük yapamazsınız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan Belediye Başkanı ve Adayı Murat Ercan ile birlikte AK Parti Sincan Pınarbaşı Mahallesi Seçim Bürosu'nun açılışını yaptı. Burada toplanan vatandaşlara hitap eden Bakan Gül, "Bu millet için, bu ülke için Sincan her zaman hakkın, hukukun ve Türkiye'nin yanında olmuştur. Sincan'da birileri tank yürütürken, 'halkın gücü üstünde hiçbir güç tanımam' diyerek, tanka selam durmayan Sincanlılar Allah sizden razı olsun. Bu ülkede milletin iradesinden başka hiç bir iradeye siz selam durmadınız. Davanız, her zaman milletin davası oldu. Sincan Ankara'nın en güzel ve en bereketli yerlerinden birisi. O yüzden biz Sincan'a hizmete devam edeceğiz. Sincan'a yaptıklarımız yetmez, Sincan daha fazlasını hak ediyor. Daha fazla çalışacağız, daha fazla hizmet getireceğiz" diye konuştu.

BİRİZ VE KARDEŞİZ

AK Parti iktidarı öncesi Türkiye'de hep hukuksuzluk olduğunu söyleyen Bakan Gül, "Başörtülü kardeşim üniversite okuyamadı, memur olamadı. Ama AK Parti geldi, yasaksız, özgürlükçü bir Türkiye kurdu. Bugün başörtülü memurumuz var, başörtülü olarak üniversitelerde okuyan kardeşlerimiz var. Ne oldu peki? Başörtülü memur oldu da Türkiye daha mı birleşti, bütünleşti yoksa ayrılık mı arttı. Elbette ki Türkiye'de, başı örtülü de başı açığı da dindarı da dindar olmayanı da bu ülkenin asıl evladıdır. Biz farklılıklarımızla, Kürdüyle, Türküyle güzeliz. 82 milyon biriz ve kardeşiz" şeklinde konuştu.

'ASLA OY ÇIKMAYACAK'

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Bakan Abdülhamit Gül, "Çıkmış diyor ki; 'Hayvanlara eziyet edenler dindar vatandaşlar.' Sen bunu nasıl söylersin? Hayvanlara eziyet edenler dinden nasibini almamıştır, İslam'dan nasibini almamıştır, insanlıktan nasibini almamıştır. Sen nasıl olur da çıkar böyle bir şey söylersin? Bunu asla kabul edemiyoruz. Ankara'nın belediye başkanlığına adaysan, insanlara 'dindar olan' ,'dindar olmayan' diye ayıramazsın, bölücülük yapamazsın. Bizim dinimiz, bizim insanlık anlayışımız bütün canlılara iyi davranmayı emreder. O yüzden Cumhur İttifakı'nın karşısındaki adaylar birleştiren değil ayrıştıran bir dile sahiptir. Bu ülkede sırtını PYD'ye PKK'ya yaslayanlar var. Sırtını Cumhur İttifakı'yla millete dayayanlar var. Sırtını terör örgütlerine dayayanlara Ankara'da asla oy çıkmayacak" ifadelerini kullandı.