Büyükelçiliklerin badminton mücadelesı nefes kestı

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TÜRKIYE Badminton Federasyonu ve Malezya Büyükelçiliği işbirliğinde organize edilen Elçilikler arası Asya Birliği Badminton Ankara'da gerçekleştirildi. Turnuvada, Endonezya, Singapur, Filipin, Vietnam, Tayland ve Brunei Büyükelçileri, elçilik çalışanları ve aileleri madalya mücadelesi verdi. Turnuvanın açılış törenine Dış İşleri Bakanlığı Temsilcisi Niyazi Evren Akyol, Türkiye Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik ve Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen katıldı. Müsabakalar sonunda kazanan takım, H. E. Mr. Jonathan Tow- Singapur, Mr Zulfi-Malezya, Mr. Tiko Danang Eko Saputro- Endonezya, Ms. Ilknur Alagöz- Tayland, Mr. Kim Xuan Bach- Vietnam, Mrs. Khairunnisa AB-Brunei'den oluşan C takımı oldu. Ödül töreni sonrasında, TBF Başkanı Murat Özmekik ve Genel Sekreter Hayati Kısacık Asya Birliği Büyükelçilerine Türkiye Milli Takım Forması ve plaket hediye etti.