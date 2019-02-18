Büyükşehir’den mobil tanzim

Ankaralıların tanzim satışlarına ilgini ilk gün olduğu gibi aynı yoğunluğuyla devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce 30 satış noktası kurdu. Bu sayının artmasını isteyen ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi bir de mobil araç ekleyerek merkeze uzakta olan, gelemeyen vatandaşların kapısının önüne kadar gidiyor.

MOBİL ARAÇTA FİYATLAR

İlk mobil tanzim satış noktası Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bahçesinde hayata geçirildi. Daha sonra mobil araç, Kuzey TOKİ Konutları'na götürüldü. Mobil araçta fiyatlar tanzim satış noktalarındaki fiyatlarla aynı. Domates 3, salatalık 4, biber 6, soğan 2, patlıcan 4,5, patates 2 TL'den satılıyor. Ayrıca PTT A.Ş. tanzim satışında online uygulamanın başladığını duyurdu. PTT'nin internet adresinde yer alan meyve ve sebzeler tanzim fiyatlarıyla aynı olacak. Tüm ürünler PTT kargo ve lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. İlk etapta, salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızıbiber, çarliston biberden oluşan 8 çeşit sebze satışa sunulacak.



BİR SAAT GEÇMEDEN PATATES SOĞAN BİTTİ

Ankara'da başlayacak e-tanzim satışlarına daha sonra İstanbul da eklenecek. Satışlarda, tanzim satış yerlerinde olduğu gibi 3 kilo sınırı uygulanacak. Verilen siparişler ertesi günü adrese teslim edilecek. E-tanzim satışları başladıktan sonra 1 saat içinde patates ve soğan tükendi. PTT A. Ş.'nin online satışların başladığını duyurmasının üzerinden 1 saat geçmeden patates ve soğanın tükendiği mesajı geldi. Kuzey Yıldızı TOKİ' de ikamet eden vatandaşlar gördükleri hizmetten memnun olduklarını şu sözlerle dile getirdiler: Cemal Yıldırım: Baraj mahallesi 12.etapta oturuyorum. Burada çadır yok. Evime de çadır noktaları uzak. Domates, biber, patates, patlıcan, soğan bütün ürünlerden aldım. Bizlere alternatif oluşturulmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Hem ucuz hem taze. Marketten alacağıma gelir buradan alırım. Devletim kazansın: Yasin Ağırtaş: Çok güzel bir uygulama. Domates 8-9 TL olmuş. Buradan 3 TL'ye alma imkânımız var. Markete sebze meyvenin dışında ürün almaya gidiyorum. Kan ağlıyorlar. Müşteriler çadırdan alışveriş yaptığı için onlarda şuan kötü durumdalar. Bu çadırların kurulması market ve pazarcıyı rahatsız etse de biz çok memnunuz. Araç kapımın önüne geldi. Fiyatlarda uygun. Memnun ve mutluyuz. Sinan İskender: Genelde marketten alışveriş yapıyorum. Fiyatlar çok uçuk. Bütün ürünlerden aldım. Toplam 35 TL tuttu. Hiçbir şey. Anonsu duyup geldim. İnşallah devamı gelir. Devletimizden Allah razı olsun. Abbas Ağırtaş: Köyde yaşıyorum. Buraya oğlumun yanına geldim. Tesadüf kapımızın önüne geldi. Hazır bulduk. Birlikte alışverişe geldik. Bu düzenden çok memnunuz. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin. Devletimizden, bakanımızdan Allah razı olsun. Yoksa bu fırsatçılar bizi bitireceklerdi.