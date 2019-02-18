“cumhur ittifakı’nın oyu yüzde 55”

Chp'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın geçmişte MHP'den aday olduğunu anımsatan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Yavaş'ın 5-10 puan önde olduğuna inanmıyorum. 24 Haziran'da anketçilere baktığımızda MHP yüzde 2,3'tü. Meral Akşener yüzde 30 ile ikinci turda seçime giriyordu. Onlar spekülasyondur. Seçime 3 ay kala 10 puan öndeyim, 20 puan öndeyim... Seçimde son 10 gün önemli." değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisinin CHP'nin adayını desteklediğini hatırlatan Yıldırım, "HDP'nin niyeti ne, Allah rızası için mi bunu yapıyor? Bunun bir bedeli vardır. Siz dağdakileri kovalıyorsunuz, yaşam hakkı vermiyorsunuz. Ama bunların CHP'li belediyelerde istihdamları sağlanacaktır" iddiasında bulundu.

45 YILDIR TANIŞIRIM

Hem Yavaş hem de Özhaseki ile 45 yıldır tanıştığını aktaran Yıldırım, Ankara'da seçimin sonucuna ilişkin, "Mansur Yavaş'ın önde olduğuna inanmıyorum. Ankara'daki yarışı alacağız, şu anda yarış başa baş gidiyor. 'O önde, bu önde' değil. Şimdi biri inmeye başladı, biri tırmanmaya başladı. Okların birisi yukarı doğru çıkıyor. Özhaseki yukarı, CHP aşağı doğru iniyor. Düzenli şekilde çıkış var, anormal bir çıkış, birdenbire fırlama değil. Düzenli bir şekilde tırmana tırmana çıkıyor. Öbürü de iniyor. Önümüzde 1,5 ay var. Biz tırmanarak çıkıyoruz, bir sıkıntımız yok. Cumhur İttifakı'nın bir sıkıntısı yok. Yok, öyle 5, 10 puan fark. Zaten Cumhur İttifakı'nın Ankara'da oyu yüzde 55 neredeyse. Biz kendi oyumuzu aldığımız zaman problem bitiyor. Açık ara gider kendi oyumuzu aldığımız zaman. Her geçen gün ivme artıyor. Biz alacağız" değerlendirmesini yaptı.