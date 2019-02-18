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’ sergisi açıldı

Giriş Tarihi: 18.2.2019
‘İkinci Nokta’ sergisi açıldı
MedıpoL Üniversitesi Öğretim Üyesi kufi hattatı Recep Minga'nın "kufi hilye" eserlerinden oluşan "İkinci Nokta" sergisi açıldı. Ankara Sanat Galerisi'ndeki sergi açılışında konuşan Minga, kufi ile tanışmasının eskilere dayandığını, 1987'den beri hat ile uğraştığını belirtti. İslam yazı sanatının ilk yazı tipi olmasıyla önemini korumaya devam kufiye ilişkin bilgi veren Minga, bu hat çeşidinin "makili" yazı olduğunu vurguladı. Kufinin çağa çok uygun olduğunu anlatan Minga, 25 tablonun hilye olduğunu, hilyede "besmele" gibi ana unsurların bulunduğunu kaydetti. Sergi, 28 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.
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‘İkinci Nokta’ sergisi açıldı
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