BUGÜN NELER OLDU

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Boğaziçi Mahalle esnafını makamında ağırladı. Akgül, "İlçemizde esnaflık yapan her vatandaşımız istihdama ve ilçe ekonomisine katkı sunuyor. Bizde bunun farkında olarak esnafımızın yanında yer alıyor, kendilerine destek oluyoruz" dedi. Mamak'ın her alanda büyüdüğünü de kaydeden Akgül, her mahalleye götürdükleri eşit hizmet soncunda iş yerlerinin çoğalarak esnafın kazancının arttığını söyledi.