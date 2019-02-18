Polis Radyosu’ndan tarihi sergi

BUGÜN NELER OLDU

Polıs Teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar kullanılan tarihi polis üniformaları ile Polis Radyosu arşivindeki tarihi plaklar sergilendi. Türkiye Polis Radyosunca Ankara'daki bir alışveriş merkezinde, Polis Teşkilatının görünürlüğünün ve tanıtımının en iyi şekilde yapılması amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, kuruluşundan bugüne kadar Türk polisinin kullandığı üniformalar, Polis Radyosu arşivinde yer alan tarihi plaklar sergilendi. Yarın da açık olacak sergide, Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, Müzeyyen Senar, Erkin Koray, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses gibi sanatçıların plakları da yer aldı.