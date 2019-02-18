Projesi yok gafı çok

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin, "Şu ana kadar rakip bir kişi çıktı, onun da bir tek projesini görmedim. Böyle bir seçim mi olur? Hiç bir proje konuşmuyoruz. Ankara'ya neler yapılacağı hususunda bir tartışma açılmadı." dediği CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara'ya dair bir proje açıklamamakla birlikte her katıldığı programda gaf üstünü gaf yapıyor. Mansur Yavaş'ın 31 Mart'a sayılı günler kala sürekli gaf yapması CHP'lileri de bıktırdı. İşte Mansur Yavaş'ın yaptığı gaflar;Mansur Yavaş daha önce katıldığı Halk TV'deki bir programda hayvanlara yönelik şiddetten dolayı dindar aileleri sorumlu tutarak, "Bu olaylara dini yönden bakan insanlar, hem derler ki 'Allah'ın yarattığı hiç bir varlık sebepsiz değil.' ama bakarsınız, bu tür söylemlerde bulunanların çocukları bunları yapıyor" ifadelerini kullanmıştı. Yavaş, gelen yoğun tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kalmıştı.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştüğünü belirten Yavaş, Millet İttifakı'nda çatlaklar olduğunu dile getirmişti. Yavaş işadamlarıyla olan programına geç kalma sebenini şu cümlelerle açıklamıştı; "Kusura bakmayın. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanım aradı. Acil bir görüşme yapmamız gerekir dedi. Bende oraya gitmek zorunda kaldım. Maalesef ittifakta uyum yok. CHP ve İyi Parti mensuplarını bir araya getirmekte zorlanıyoruz. Sorunları henüz aşamadık."Mansur Yavaş bir gafı da taksicilerle ilgili yaptı. Taksicileri Kızılay'a sokmayacağını ifade eden Mansur Yavaş gelen tepkiler üzerine birbiri ardına taksicilere yönelik vaatler vermeye başladı. Mansur Yavaş, bu gafının ardından her taksiye tablet dağıtacağını açıklasa da esnafı tatmin edemedi.Nüfusun artık kent merkezlerinde yaşadığını vurgulayan Mansur Yavaş, kırsal bölgeye yatırım yapmayacağının sinyalini vermişti. "Mesela ben kırsal kesimi çok fazla önemsemiyorum" diyen Yavaş, 'Niye derseniz; Türkiye'de artık seçmenin yüzde 75'i büyük kentlerde, yüzde 25'i kırsal kesimde' ifadelerini kullandı.14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşiyle olan fotoğrafını Twitter'da Ankara'da çekilmiş gibi paylaşan Yavaş, vatandaşlar tarafından eleştirildi. "Benim iki büyük sevdam var; biri Ankara, diğeri ise ailem ve sevgili eşim Nursen. Sevdiklerinizle huzur ve bereket içinde yaşayacağınız bir Ankara'da, bir sonraki 14 Şubat'ta görüşmek üzere..." demişti.