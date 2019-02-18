Sanatçıların ve siyasetçilerin ayakkabıcısı

Türk siyasetinin önemli isimleri ve sanatçılar için ürettiği ayakkabılarla tanınan Ankara'nın emektar kunduracılarından 81 yaşındaki Nurettin Cebeci, mesleğini tutkuyla sürdürüyor. Cebeci, Artvin'in Borçka ilçesinde 67 yıl önce bir kunduracıda çırak olarak başladığı meslek yaşamını Ankara'ya taşındıktan sonra da sürdürdüğünü söyledi. İlk iş ayakkabı tamir dükkanı açtığını, bir süre sonra sipariş üzerine kundura imalatı yaptığını belirten Cebeci, ürünlerinin beğenilmesi üzerine kendini bu alanda geliştirdiğini ifade etti. Cebeci, 55 yıldır Kızılay'daki Ziya Gökalp Caddesi'nde aynı iş yerinde üretim yaptığını bildirdi.

ZEKİ MÜREN'E AYAKKABI

Türk Sanat Müziği'nin önde gelen isimlerinden Zeki Müren ile anılarını da unutamayan Cebeci, kendisi için bir çift ayakkabı yapıp sanatçıyla tanışma imkanı bulduğunu söyledi. Müren'i Ankara'ya geldiğinde ziyaret ettiğini belirten Cebeci, "Zeki Müren'in Ankara'da eskiden programları olurdu. İzmir Caddesi'nde bir otel vardı, orada kalırdı. Bir gün yanına gittim. 'Zeki Bey, bütün radyo sanatçısı arkadaşlarınızın bende ölçüleri var, ayakkabılarını yaparım. Sizin de bir ölçünüz bulunsun. Hatıranız olur' dedim ve bir çift kahverengi ayakkabı yaptım onun için. Askerliği döneminde postallar ayağında bir kemik çıkartmış, o farkı da dikkate alarak ona özel bir ayakkabı yapmıştım. Aradan aylar geçti, Kızılay'da bir yerde oturuyorum. Zeki Müren kaldığı otelden çıkmış, üst geçitten Sakarya Caddesi'ne yalın ayak gidiyor. Yanımdan geçerken 'Beni tanıdınız mı?' diye sordum, o da 'Nasıl tanımam seni, bak yaptığın ayakkabı eskidi yalın ayak kaldım' diye espri yaptı." dedi. Cebeci, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'e de ayakkabı tasarladığını ifade etti.