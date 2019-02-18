Sonunda kupalar gelecek

Ankara'daki Basketbol Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Türk Telekom Fenerbahçe Beko'ya 73-65 yenilerek kupaya veda etti. Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, iyi bir mücadele sergilediklerini ancak kazanamadıklarını söyleyerek, "TBL'den yeni çıkmış bir takımız. Türk Telekom uzun yıllar Türk basketbolunu iyi yerlere taşımış bir takım. İlk senemiz olmasına rağmen ligde iyi bir konumdayız. Hem EuroCup'ta mücadele ettik hem de Türkiye Kupası'nda son 4 takım arasına kalma başarısı gösterdik. Bizler ve oyuncular üst düzey bir performans sergiliyoruz. Bugün olmadı ama Türk Telekom bu kupayı ve başka kupaları eninde sonunda kazanacak. Türk Telekom'un istikrarlı hali, kulübün yapısı, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" şaklinde konuştu.

"TURNİKEYİ KAÇIRDIĞIM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

13 sayılık performans sergileyen Vladimr Stimac son pozisyonda 2 sayılık atışı kaçırdığından dolayı pişmanlığını belirtti. Stimac, "Fenerbahçe, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Onlara karşı sert oynadığımızı düşünüyorum. Maçın sonundaki 2 sayılık atışı kaçırmasaydım maçı kazanmaya daha yakın olabilirdik" dedi.