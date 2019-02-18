Türkiye ikincisi Gözel’den başkan Ertürk’e ziyaret

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TÜRKIYE Okullararası Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Kahramankazan Belediyespor'un sporcusu ortaokul öğrencisi Songül Gözel, Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti. Kahramankazan Belediyespor'un başarılı sporcusu, Kahramankazan İmam Hatip Ortaokul'u öğrencisi Songül Gözel, Türkiye Okullararası Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci oldu. Kahramankazan'ı gururlandıran Gözel, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti. Başkan Ertürk, Gözel'e ilçelerine kazandırdığı başarı dolayısıyla teşekkür ederek, çeşitli hediyeler takdim etti. Gözel de, Başkan Ertürk'e üzerinde isminin yazdığı kick boks eldiveni hediye etti. Ertürk ve Gözel eldivenleri takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.