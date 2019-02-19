Başkentli miniklerin bilim yuvası

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Feza Gürsey Bilim Merkezi", sunduğu keyifli öğrenme ortamıyla minik ziyaretçileri ve ailelerine bilim ve sanat alanında unutamayacakları deneyimler yaşatıyor. Yarıyıl tatilinde de açık olan Feza Gürsey Bilim Merkezi, bilim ve sanat atölyelerine katılan başkentli minikleri ağırladı.1993 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bilim eğitimini desteklemek amacıyla açtığı Feza Gürsey Bilim Merkezi, çocuklardaki merak duygusunu tetikleyerek minik ziyaretçilerine, eğlenirken öğrenme ayrıcalığı da sunuyor. Bilim merkezini annesi ile ziyaret eden 5 yaşındaki Mert Çakır, mikroskop ile incelemeler yaparken "Mikroskoptan bakarak kuş tüyü inceliyorum" diyerek gördüğü dünyanın çok daha derinlerine iniyor. Anne Esin Çakır ise tesadüfen geldikleri merkez ve aktivitelerinden çok memnun kaldıklarını "Mert çok meraklı. Bu merkez onun için çok iyi oldu. Böyle merkezlerin daha da fazla olması gerektiğini düşünüyorum" sözleriyle dile getirdi.Antalya'dan gelen 5.5 yaşındaki yeğeni Ozan Söngür'ü, Bilim Merkezi'ne getiren Esra Kınay Çiçek de şöyle konuştu: "Ozan'ın bilime, uzaya çok merakı var. Dinozorlara merakı var, o yüzden burada çok eğleniyor. Ben Fen Bilgisi Öğretmeniyim. Mümkün mertebe çocukları buraya getiriyorum ki bilime merakları artsın. Oldukça ilgi çekici ve eğlenceli bir merkez." Minik Ozan da öğrendiklerini heyecanla şu sözlerle anlattı: "Ben güneşin tepede olduğunda gölgelerin neden kısa olduğunu biliyorum artık. Güneş en tepeden vurunca gölgeler tek bir noktada toplanıyor. Yandan vurunca da ışıkları sürtünerek geliyor ve gölgeler uzun oluyor."KÜÇÜK yaşlarda bilim ve teknolojiye olan ilginin artırılması, içinde yaşanılan dünyanın daha iyi anlamlandırmasını sağlamak amacıyla kurulan merkezde çocuklar, açılan farklı alanlardaki atölyelere katıldılar. Astronomi, Arkeoloji, Fizik, Biyoloji ve Fen Bilgisi branşlarında uzman rehberler eşliğinde yapılan bilim atölyelerinde, her katılımcı kendisi için hazırlanmış malzemelerle deneylerini yaptı.