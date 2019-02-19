Halkbank adım adım hedefe doğru ilerliyor

BUGÜN NELER OLDU

VOLEYBOL Efeler Ligi'nin 18. haftası Ankara derbisine sahne oldu. Maliye Piyango'nun ev sahipliğinde ligin birincisi ile ikincisini karşı karşıya getiren karşılaşmayı Halkbank 3-1 kazandı. Müsabaka, karşılıklı sayılarla dengeli başladı. İki takım da serviste başarılı değildi. Blok ve hücumda daha az hata yapan Halkbank, seti 25-23 aldı.Üçüncü sette oyun, denk güçlerin mücadelesi olarak devam etti. 20-18 Halkbank üstünlüğü sonrasında Maliye Piyango'nun uyumu bozuldu. Hata yapmayan Halkbank seti 25-21, maçı da 3-0 alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.