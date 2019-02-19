Hazal ATEŞ: Tam kadro sahaya!

Yerel seçim maratonu tüm hızıyla sürüyor. 31 Mart seçim takviminde geri sayım başladı. Aday listeleri bugün il seçim kurullarına gönderilecek.

Perşembe günü siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamaları için son gün. Gelecek hafta seçmen kağıtlarının dağıtımına başlanacak. Aday listelerindeki eksiklikler tamamlanarak 2 Mart tarihine kadar seçim kurullarına bildirilecek.

Kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek. İlçe seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımı başlayacak.

Plan dâhilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtım başlayacak.

AK Parti aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na sunulmasının ardından tam kadro sahaya inecek. Belediye başkan adaylıklarının ardından belediye, il genel meclisi adayları da belirlendi. Bugün listelerin tesliminin ardından seçim meydanlarında propaganda çalışmaları başlayacak.

AK Parti güçlü bir yerel yönetim stratejisi ile kolları sıvadı. Başkan Erdoğan "memleket işi gönül işi" diyerek seçim kampanyasını başlattı. Kampanya gönül belediyeciliği üzerinden yürütülecek, her kesime hitap edilecek. Başkan Erdoğan'ın mitingleri sürerken, AK Parti vaatleri ile sahaya iniyor. Sosyal medya üzerinden de yoğun bir propaganda yürütülecek. AK Parti'nin yeni dönemdeki belediyecilik anlayışını ve millete sözlerini 11 başlık altında sıralandı.

AK Partili belediyeler, "Şehir planları", "Alt yapı ve ulaşım", "Kentsel dönüşüm", "Benzersiz şehirler", "Akıllı şehirler", "Çevreye saygılı şehirler", "Sosyal belediyecilik", "Yatay şehirleşme", "Halkla birlikte yönetim", "Tasarruf ve şeffaflık" ve "Değer üreten Şehirler" ilkeleri çerçevesinde hizmet verecek.

Hakkaniyete uygun şehir planları hazırlanacak. Toplu taşıma projeleri hızlandırılacak, kentsel dönüşüm teşvik edilecek.

Şehirlerin, kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara, engellilerden sporculara kadar herkese dokunacak mekânlarla donatılması sağlanacak. Yatırımlar ve hizmetleri yaparken kullanılan kaynağın gerekliliği, verimliliği, önceliği, kalitesi titiz bir şekilde değerlendirecek. "Değer Üreten Şehirler" maddesinde ise değer üreten şehirler ile kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek.

Hadi hayırlısı! Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan projelerle yola çıkan, güven veren bu maratonun galibi olacaktır.