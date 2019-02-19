İşin başına gelecek adamın kafası önemli

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Baktığımız tek şey şu, Kandil'den emir alacak kişi gelmesin iş başına. İş başına gelecek adamın kafası ve ruhu Pensilvanya'da ya da Kandil'de olmasın" dedi. Genel hatlarıyla bakıldığı zaman Türkiye'nin büyüdüğünü ifade eden Özhaseki, özellikle son birkaç yıl içerisinde ülke üzerinde oyunlar oynandığını söyledi. Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın bir hassasiyet üzerine kurulu olduğunu ifade ederek, "Baktığımız tek şey şu, Kandil'den emir alacak kişi gelmesin iş başına. Çünkü adamın ruhu Kandil'e satılmış durumda. Ne yapalım seyir mi edelim? Şimdi üstü kapalı olarak bazı partilerin listelerinden girmeye çalışıyorlar. İş başına gelecek adamın kafası ve ruhu Pensilvanya'da ya da Kandil'de olmasın" ifadelerini kullandı.Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özhaseki, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın su faturalarında indirim yapma vaadiyle ilgili soru üzerine, "Su parası, otobüs parası, ekmek parası nihayetinde bir tarifedir, proje olmaz. Belediye şimdi su fiyatlarını yüzde 30 geriye çekti. Şimdi bitti mi Mansur Bey'in tüm projeleri? O zaman yapacağı hiçbir şey kalmadı. Hiç ortalıkta gezmesin" diye konuştu. Özhaseki, seçimlerden sonra zam yapılacak iddiasına da "O da Mansur Bey'in uydurması. Ben de çok net söylüyorum inşallah ben büyükşehir belediye başkanı olacağım, hiç kimse gelir gelmez öyle zam falan görmeyecek" karşılığını verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile her gün görüştüklerini belirten Özhaseki, "Bu akşam listeyi vereceğiz, uzayacak hali de yok bu işin. Tek derdimiz fikri zikri, Kandil'den emir alacak adamlar, Pensilvanya'dan emir alacak adamlar iş başına gelmesin. Sayı bugün belli olur" dedi.lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözleri üzerine açtığı tazminat davasından 27 bin TL kazanan AK Parti'li Özhaseki, Kızılay'dan sonra bu kez Haymana'da döner dağıttırdı. Özhaseki'nin isteği doğrultusunda ilçedeki AK Parti seçim irtibat bürosu önüne döner tezgâhı kuruldu. Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Rüstem Kandemir, kurulan tezgâha gelenlere ekmek arası döner dağıttı. Başkan Turgut, "Özhaseki, geçen hafta hemşehrilerimize, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla döner sözü vermişti. Bu hafta sözünü yerine getirdi. Parasını yolladı; biz de aracı olduk, vatandaşlarımıza ikram ettik. Özhaseki'ye, Haymanalı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.