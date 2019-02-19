Motosiklet kazasından sonra sporda şifa buldu

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EVLI ve 1 çocuk babası işletmeci Ergun Güvenç (51), 2016 yılında geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralandı. Beyin travması geçiren Güvenç'in, sol omzu kırılırken, sol bileği parçalandı. Kazanın ardından beyin travmasına bağlı konuşma zorluğu ve denge problemi yaşayan Güvenç, omuz ve bileği için bir kaç ameliyat oldu ve fiziki tedavi gördü. Yaklaşık 1 yıl süren bu tedavi sürecinin ardından denge sorunları devam eden Güvenç, ardından Sports International'da kişiye özel antrenman yaparak tam olarak sağlığına kavuştu. Yaklaşık 2 yıldır spor salonunda antrenman yapan Güvenç, omzuyla ilgili güçlendirme çalışmaları yaparken denge çalışmaları gerçekleştirdi. Güvenç, hem omzunu güçlendirdi hem de denge problemini yüzde 90 oranında aştı.KAZANIN etkisiyle az da olsa tutuk konuşmaya devam eden Güvenç, büyük bir kaza geçirdiğini, ölümden döndüğünü söyledi. Güvenç, "Doktorlar omzum ile ilgili çok ümitli değillerdi. Ben o süreci hatırlamıyorum. İlk başta protez takılması gerektiği söylenmiş. Başka bir doktor 'ameliyat yapalım' demiş. Ameliyatla omzum ve bileğim daha iyi oldu. Sonra fizik tedavi ile biraz daha iyi hale geldi" dedi. Güvenç'in antrenörü İran asıllı Bahman Golshaei ise denge, güç, dayanıklılık gibi gereken her şeyi birlikte çalıştıklarını belirtti.