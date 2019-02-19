Olimpiyatta kürsü hayal değil

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AVUSTRALYA'NIN Melbourne kentinde, 21-24 Şubat'ta düzenlenecek Dünya Kupası müsabakaları için Ankara'da Artistik Jimnastik Milli Takımı ile kampta bulunan Ahmet Önder, 2016 Rio Olimpiyatları'nda yer alamadığını, 4 yılda bir gerçekleştirilen organizasyonun hayallerini süslediğini dile getirdi. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nın olimpiyatlara giden bir yol olduğuna dikkati çeken Ahmet Önder,değerlendirmesini yaptı.Dünya Jimnastik Şampiyonası'nın ekim ayında Almanya'da düzenleneceği hatırlatan Ahmet Önder, "Eğer orada ilk 12 takım arasına girebilirsek, kota alacağız. Geçen yıl yapılan şampiyonada takım olarak dünya 15.'si olmuştuk. Bu demektir ki, ilk 12'ye çok yakınız. Sadece bir adım daha ileriye atmamız gerekiyor. İlk 12 takım arasına girebileceğimize inanıyorum. Eminim olimpiyatlara gideceğiz" ifadelerini kullandı.