Olimpiyatta kürsü hayal değil

AVUSTRALYA'NIN Melbourne kentinde, 21-24 Şubat'ta düzenlenecek Dünya Kupası müsabakaları için Ankara'da Artistik Jimnastik Milli Takımı ile kampta bulunan Ahmet Önder, 2016 Rio Olimpiyatları'nda yer alamadığını, 4 yılda bir gerçekleştirilen organizasyonun hayallerini süslediğini dile getirdi. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nın olimpiyatlara giden bir yol olduğuna dikkati çeken Ahmet Önder, "Ben hedefimi 2020 Olimpiyatları'na gitmek için koymadım, olimpiyatlarda madalya almak için koydum. Eğer büyük şanssızlık olmazsa kendimi olimpiyat kürsüsünde hayal edebiliyorum. Olimpiyatlar, Dünya Şampiyonası'ndan daha büyük bir organizasyon. Dört yılda bir yapılıyor. Bu da özel olduğunu gösteriyor"
değerlendirmesini yaptı.
İLK 12'YE GİRECEĞİZ
Dünya Jimnastik Şampiyonası'nın ekim ayında Almanya'da düzenleneceği hatırlatan Ahmet Önder, "Eğer orada ilk 12 takım arasına girebilirsek, kota alacağız. Geçen yıl yapılan şampiyonada takım olarak dünya 15.'si olmuştuk. Bu demektir ki, ilk 12'ye çok yakınız. Sadece bir adım daha ileriye atmamız gerekiyor. İlk 12 takım arasına girebileceğimize inanıyorum. Eminim olimpiyatlara gideceğiz" ifadelerini kullandı.