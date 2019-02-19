Osmanlıspor’un kesintisiz zirve yolculuğu

Spor Toto 1. Lig'de Osmanlıspor fırtınası sürüyor. Ligin 22. haftasında dün Kardemir Karabükspor'u Magaye (2) ve Ayuk'un golleriyle 3-0 yenen Osmanlıspor, galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Osmanlıspor, böylece bir diğer başkent ekibi Gençlerbirliği'nin sezon başında yakaladığı 8 maçlık galibiyet serisini de geçti.
Mor-sarılı ekip, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı maçlarda mağlubiyet yüzü de görmedi. Başkent temsilcisi, Özköylü göreve geldikten sonra oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
KALESİNİ DE GOLE KAPATTI
Ligin 11. haftasında 13 puanla 10. sırada yer alan Osmanlıspor, yakaladığı seriyle Spor Toto Süper Lig'e yeniden çıkmak için iddialı konuma geldi.
Özköylü yönetimindeki ilk maçta İstanbulspor'u
1-0 mağlup eden Başkent
ekibi, ardından Tetiş Yapı Elazığspor
ile 1-1 berabere kaldı. Osmanlıspor, daha
sonra sırasıyla Ümraniyespor'u 1-0,
Afjet Afyonspor'u 3-2, Altay'ı 1-0, Adanaspor
ve Boluspor'u 3-1, Giresunspor'u
2-0, Balıkesirspor Baltok'u 1-0, Gençlerbirliği'ni
2-0, Kardemir Karabüskpor'u da
3-0'la geçti. Ligde son 4 maçta kalesini gole kapatan Osmanlıspor, 44 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor.
YENİ RAKİP LİDER...
Mor-sarılı takım, haftaya lider Abalı Denizlispor'a konuk olacak. Abalı Denizlispor maçıyla zorlu bir periyoda girecek başkent ekibi, daha sonra Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor, Hatayspor ve Altınordu ile karşılaşacak.