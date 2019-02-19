Osmanlıspor’un kesintisiz zirve yolculuğu

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de Osmanlıspor fırtınası sürüyor. Ligin 22. haftasında dün Kardemir Karabükspor'u Magaye (2) ve Ayuk'un golleriyle 3-0 yenen Osmanlıspor, galibiyet serisini 9 maça çıkardı.Mor-sarılı ekip, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı maçlarda mağlubiyet yüzü de görmedi. Başkent temsilcisi, Özköylü göreve geldikten sonra oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.Özköylü yönetimindeki ilk maçta İstanbulspor'u1-0 mağlup eden Başkentekibi, ardından Tetiş Yapı Elazığsporile 1-1 berabere kaldı. Osmanlıspor, dahasonra sırasıyla Ümraniyespor'u 1-0,Afjet Afyonspor'u 3-2, Altay'ı 1-0, Adanasporve Boluspor'u 3-1, Giresunspor'u2-0, Balıkesirspor Baltok'u 1-0, Gençlerbirliği'ni2-0, Kardemir Karabüskpor'u da3-0'la geçti.Mor-sarılı takım, haftaya lider Abalı Denizlispor'a konuk olacak. Abalı Denizlispor maçıyla zorlu bir periyoda girecek başkent ekibi, daha sonra Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor, Hatayspor ve Altınordu ile karşılaşacak.