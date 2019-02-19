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Oyun tutkunları bu festival sizin

Giriş Tarihi: 19.2.2019
Oyun tutkunları bu festival sizin
OYUN ve teknoloji meraklıları 3-5 Mayıs'ta Tekfest Ankara'da buluşacak. 3 gün sürecek festivalde oyun dünyasının önemli markaları, çığır açan teknolojiler ve yeni fikirler sergilenecek. Teknoloji ve oyun festivali Tekfest Ankara 'Teknoloji ve oyun Türkiye'nin kalbinde atacak' sloganı ile kapılarını 3-5 Mayıs 2019 tarihlerinde ATO Congresium'da açacak. Festivalde, 3 gün boyunca sektörün önde gelen şirketleri, oyun dünyasının önemli markaları, çığır açan yeni teknolojiler ve yeni fikirler sergilenip interaktif olarak katılımcıların ve ziyaretçilerin yeni teknolojilerle, oyunlarla buluşması sağlanacak.
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Oyun tutkunları bu festival sizin
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