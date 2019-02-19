‘Şer ittifakına karşı Cumhur’un yanındayız’

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TÜRKIYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, devletin bekası, ülkenin ve milletin egemenliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için Pursaklar'da lokma dağıtımı ve Mevlid-i Şerif programı düzenledi. AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz da Hicret Camisi meydanında öğle namazı sonrası düzenlenen lokma dağıtımına katıldı. Vatandaşlara lokma ikram eden Ayhan Yılmaz, "Tüm şehitlerimizden ve gazilerimizden Allah razı olsun. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin talepleri bizim için önemli. Hemşerilerimizden dua ve destek istiyoruz" diye konuştu.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı aynı zamanda terör Gazisi Lokman Aylar, "Bizler vatan için bedel ödedik ve ödemeye de devam ediyoruz. Bize kurşun sıkanların siyasi uzantılarının yer aldığı adı sözde millet ittifakı olan ama olsa olsa şer ittifakı olanlara karşı Cumhur İttifakının yanındayız. Pursaklar'da Ayhan Yılmaz Başkanımızı, Türkiye genelinde de Cumhur İttifakını destekliyoruz" dedi.