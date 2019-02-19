Ülkücü camiadan Veysel Tiryaki’ye tam destek

BUGÜN NELER OLDU

SABAH saatlerinde İvedik OSB 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan, ardından Çorumlular Derneği 5'inci Hemşehri Buluşması'nda Yenimahalle'de yaşayan Çorumlular ile biraraya gelen Tiryaki, İnönü Mahallesi Çamlıca Sakinleri Sitesi'nde Batıkentlilere Yenimahalle için hedeflerini anlattı. Batıkent Halk Ekmek'te vatandaşlarla çay ve simit eşliğinde keyifli bir sohbette buluştu. İlkyerleşim Mahallesi sakinlerini de ziyaret eden Tiryaki, programını ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Erol Yılmaz'ın düzenlediği, Gönüllerde Birlik Vakfı Başkanı Mahir Damatlar'ın da hazır bulunduğu toplantı ile tamamladı.Ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Erol Yılmaz, "Biz Yenimahalleliyiz. Yenimahalle'nin çok daha güzel hizmetlere layık olduğuna inanıyoruz. Veysel Tiryaki'yi Altındağ Belediyesi'nde gerçekleştirdiği çalışmalar ile tanıyoruz. Tiryaki ile birlikte yola çıktık. Amacımız ülküdaşlarımızın Tiryaki'nin yanında olduğunu hissettirmek" dedi.