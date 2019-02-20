13 yıldır adalet bekliyorum

CHP'li Çankaya Belediyesi 2001 ve 2002 yılında aldığı kararlarla ilçenin çeşitli noktalarına çiçek büfesi koydu. Bu büfelerden ikisi Çankaya'nın en işlek caddelerinden biri olan Filistin Caddesi'ne konularak ihale edildi ve 3. şahıslara kiralandı. Caddede çiçek dükkanı işleten Hüseyin Çağlar, konu ile ilgili yargıya başvurarak büfelerin imara aykırı olarak caddeye yerleştirildiğini iddia ederek Çankaya Belediyesi'nden davacı oldu. Davaya bakan 8. İdare Mahkemesi, Çankaya Belediyesi'nin 2005 yılında aldığı encümen kararı doğrultusunda çiçek büfelerinin kaldırılacağını beyan etmesi üzerine davayı iptal etti.

"ESNAFLIĞIM BİTİYOR"

"35 yıldır Filistin Caddesi'nde esnaflık yapan bir şahısım. Şu anda esnaflığım bitiyor" diyen Çağlar "Çankaya Belediyesi, usulsüz adaletsiz bir şekilde mahkeme kararlarını dinlemeyerek benim sağıma ve soluma çiçek büfeleri koyarak yıllardır yasal mücadelemi verdiğim halde bir sonuca ulaşamadım. Yaklaşık 15 yıldır bu büfeler işletiliyor. Sürekli mahkemelere gidiyorum ve kazanıyorum. Suç duyurusunda bulundum. Mahkeme bu iki büfenin de imar yasasına aykırı olması hasebiyle 2005 yılında kaldırılmasına karar verdi. Aradan 13 yıl geçmesine rağmen bu karar bir türlü yerine getirilmedi" ifadelerini kullandı