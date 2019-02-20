Asansörde kalanlar için özel kurtarma timi

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Başkentteyaşayan bir girişimci, asansörde mahsur kalanları kurtarmak için "7-24 Asansörde Kalan Kişileri Kurtarma Servisi" adı altında özel kurtarma timi kurdu. Girişimci Serdar Şimşek, günlük hayatı kolaylaştıran ve her gün milyonlarca kişiyi taşıyan asansörlerin hayata sağladığı katkıların içinde bazen istenmeyen durumların yaşanmasına neden olduğunu söyledi. Asansörde mahsur kalanların can güvenlikleri için hızlıca kurtarılmaları gerektiğini belirten Şimşek, özelikle kapalı alan korkusu ve panik atak hastası olanlar için hızlı kurtarmanın önem arz ettiğini vurguladı. Türkiye'de asansörde mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik ilk özel kurtarma servisini uygulamaya koyduklarını anlatan Şimşek, "Türkiye'de ilk defa bir çağrı merkezi ve kurtarma servisi olarak hizmet veriyoruz. Bu alanda çalışan tek firmayız" diye konuştu. Şimşek, alarm butonuna basıldığında ekiplerin hızlıca olay yerine gittiklerini anlattı.