Bilim fen ortaokulu ve lisesi açıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'nın en köklü, en başarılı kurumlarından biri olan Jale Tezer okulları GOP VE O-RAN yerleşkelerinden sonra "Mutlu bilim insanları" yetiştirme hedefiyle 2019-2020 eğitim öğretim dönemine Çayyolu'na Bilim Fen Ortaokulu ve Bilim Fen Lisesi açıyor. Kurum yöneticileri, yeni okullarıyla bilgi ve bilimi yaşama taşıyan, vizyon sahibi, araştırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı gençler yetiştireceklerini belirti. Bu amaçla yeni okullarında çok sayıda bilim-fen ve teknoloji atölyesi kurulmuş. "Şampiyonlar Okulu" olarak da görülen Jale Tezer Çayyolu Bilim Okulu öğrencilerini lise sınavlarında da Türkiye derecelerine ulaştırmada iddialı.