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öğrencilerin ruhuna dokunuyor

okullarında, kökeni M.Ö. 2500’lü yıllara dayanan kişinin kendini tanımasını ve benliğinin sınırlamalarından kurtulmasını sağlayan Enneagram modeli öğretiliyor

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019
Darüşşifa öğrencilerin ruhuna dokunuyor

Anaokulundan Anadolu ve Fen Lisesi'ne kadar tüm öğrencilere uygulanmaya başlanan enneagram eğitim modeline göre; öğrencinin mizaç tipinin belirlenmesinin ardından uygun davranış kazanıp eğitimi sürdürülüyor ve meslek hayatına atılmadan yönlendirmesi de buna göre şekilleniyor. 15 Şubat'ta veliler için Enneagram semineri gerçekleşen nde idareci ve öğretmenler; öğrencilerin daha başarılı olmaları için eğitimdeki gelişmeleri ve uygulamadaki tüm yenilikleri takip ettiklerini bunun için veli desteği almanın önemli olduğunu ve bu konuda daha başarılı olmak adına veli bilgilendirme seminerlerinin de devam edeceğini bildirdiler.

ENNEAGRAM NEDİR?
Tarih boyunca felsefe ve psikoloji alanlarından da etkilenerek günümüze kadar gelen çağdaş Enneagram sistemi, insanları, dünyaya bakış açılarına, dünyayı algılayıp değerlendirme ve tepki verme şekillerine göre 9 farklı kişilik tipine ayırır. Bu kişilik tipleri: 1- Mükemmeliyetçi, 2- Yardımsever, 3- Başaran, 4- Bireysel (Traji Romantik), 5- Araştırmacı, 6- Sorgulayıcı, 7- Hevesli, 8- Lider Ve Güçlü ve 9- Uyumlu olarak isimlendirilir.

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Darüşşifa öğrencilerin ruhuna dokunuyor
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