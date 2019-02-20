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ipi koptu hayatı kurtuldu

Giriş Tarihi: 20.2.2019
İntihar ipi koptu hayatı kurtuldu
ÜST geçidin korkuluklarına kendini asarak intihara kalkışan bir kişi, halatın kopması sonucu yaklaşık 10 metreden düşerek yaralandı. Olay, Çankaya Kültür Mahallesi Mithatpaşa Üst Geçidi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Mihatpaşa Caddesi üzerinde bulunan araç üst geçidinin korkuluklarına kendini asarak intihara kalkıştı. Halatı boynuna geçiren adam, yaklaşık 10 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı. Halatın kopması sonucu o esnada yolda Sıhhiye yönünde ilerleyen bir minibüsün üzerine düşen adam, yerde hareketsiz kaldı. Ağır yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı.
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İntihar ipi koptu hayatı kurtuldu
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