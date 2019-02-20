Kanlı eşarp delil kabul edilmedi

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Sevgı Aslan, 9 yıl önce Keçiören'deki evinin banyosunda 18 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. 8 yıl süren soruşturma sonunda Sevgi Aslan'ın eşi Ömer Aslan hakkında, 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Delil yetersizliği nedeniyle tutuksuz yargılanan Ömer Aslan, Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, ölen Sevgi Aslan'ın ailesinin avukatı Esra Büyüktemiz ölüm saatinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talebini reddetti. Sevgi Aslan'ın kardeşi Ayşe Öztürk'ün mahkemeye sunduğu kanlı eşarbı, gelinen aşamada sonuca katkı sağlamayacağı gerekçesiyle delil olarak kabul etmedi. Sanık Ömer Aslan'ın tutuklanması istemi de kabul edilmedi.Diğer taraftan, mahkeme heyeti, gelinen aşamada savcıya esas hakkındaki mütalaası için söz vereceğini belirtti. Ancak duruşmaya katılan avukatlar, mütalaadan önce mahkemeye kapsamlı bir yazılı savunma sunacaklarını belirterek, bunun için mütalaa verilmeden süre istedi. Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek, duruşmayı erteledi.