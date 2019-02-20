Niloya Anatolium’da

BUGÜN NELER OLDU

AnatolıumAnkara Alışveriş Merkezi, düzenlediği birbirinden keyifli etkinlikler ile çocukları sevindirmeye devam ediyor. Alışverişin yanı sıra eğlenceli çocuk etkinlikleri ile özellikle minik ziyaretçilerinin beğenisini kazanmayı başaran Anatolium AVM, Harika Kanatlar gösterisinden sonra bu defa da sevilen çizgi film karakteri Niloya'yı miniklerle buluşturuyor. Çocukların her bölümünü heyecanla takip ettiği, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakteri Niloya ve arkadaşı Tospik, 23-24 Şubat tarihlerinde 15:00- 17:00-19:00 saatlerinde eğlenceli oyunları ve şarkılarıyla Anatolium sahnesinde çocukları unutamayacakları bir gösteriye davet ediyor.