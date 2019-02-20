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Ünal S.’nin cesedi arsada bulundu

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Ünal S.’nin cesedi arsada bulundu
Sokullu Semti Mimar Caddesi ile Niyet Sokak'ın kesiştiği noktada, arsada erkek cesedi görenler, polise haber verdi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alıp çevrede inceleme yaptı. Cesedin, evli ve 1 çocuk babası Ünal S.'ye (48) ait olduğu belirlendi. İlk incelemede, Ünal S.'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerine gelen yakınları, Ünal S.'nin beraberindeki T.Y. isimli kadınla gece geç saatlerde bindikleri taksinin şoförü ile kavga ettiğini ileri sürdü. Ünal S.'nin cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisler, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Ünal S.’nin cesedi arsada bulundu
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