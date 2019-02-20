Vefalı ankara seyircisine çok ihtiyacımız var

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Basketbol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncuları, Avrupa elemelerinde Slovenya ve İspanya ile oynayacağı son iki maç öncesi Ankara Spor Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününde A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Gruptan lider olarak çıkabilme hesapları yapmak çok büyük mutluluk" dedi. Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledikleri için son derece mutlu olduklarını belirten Sarıca, "Oynayacağımız iki milli maç var. İki maçta bizim için büyük önem arz ediyor. Kadroda bazı oyuncularımız bizimle birlikte, bazıları yok. İki maçı da kazanmak için sahada olacağız. Önce Slovenya'yı sonra da İspanya'yı yenip grubu birinci olarak bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. Ankara'da oynanan bütün maçlarda salonu doldurarak kendilerini destekleyen Ankara seyircisine de değinen Sarıca, "Bugüne kadar oynadığımız tüm maçlarda vefalı Ankara seyircisi bizimle beraber salonda oldu. Heyecanı ve stresi çok yüksek maçlardı. Sonuçta Dünya Kupası'na giden milli takımı alkışlamalarına, bizim coşkumuza ortak olmalarına ihtiyacımız var" diye konuştu.



SEMİH: İKİ MAÇI DA KAZANMALIYIZ

Kaptanı Semih Erden, Dünya Kupası'na katılmayı garantilemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Semih, "Önümüzde iki maçımız var ve Dünya Kupası'nı garantiledik. Hem bunun mutluluğunu yaşıyor hem de Slovenya maçında taraftarlarımıza keyifli basketbol izletmek istiyoruz. Onlarla bu mutluluğu paylaşmayı ve Slovenya maçını kazanmayı hedefliyoruz. Bunu da taraftarlarımıza armağan etmiş olacağız. Bizim her maç hedefimiz var. Bu hedefi her ne kadar garantilesek de önümüzdeki maçları kazanarak, grup birinciliğini almayı amaçlıyoruz" diye konuştu.



ÖMER ONAN'IN, BABASI UTKU ONAN TOPRAĞA VERİLDİ

BASKETBOL Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın babası Utku Onan, son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'nda öğle vakti kılınan cenaze namazına TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, F.Bahçe Beko Basketbol Takımı oyuncuları Melih Mahmutoğlu, Luigi Datome, Ahmet Düverioğlu, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, Mahmut Uslu, Başakşehirli futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın yanı sıra basket camiasından bir çok isim katıldı.