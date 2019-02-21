3 yıl ömür biçilmişti 9’uncu yaşını kutlayacak

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Ev kadını Sanem ve işsiz Bünyamin Karakuş çiftinin 2 çocuğundan Tuana'ya (8) 12 aylıkken, denge kuramama ve çevreye olan ilgisizliği nedeniyle götürüldüğü hastanede ender görülen 'Sandhoff Sendromu' (Beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin ilerleyici yıkıma neden olan nadir görülen otozomal resesif metabolik ve norometobolik hastalık) teşhisi konuldu. Doktorlar, Tuana'nın en fazla 3 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi. Ancak Sanem ve Bünyamin Karakuş çifti, kızlarını tedavi ettirip yaşatabilmek için büyük mücadele verdi. Evde solunum cihazına bağlı yaşayan ve hortumla beslenerek zor da olsa yaşamını sürdüren küçük Tuana, 5 Mart'ta 9'uncu yaşını kutlayacak.Kızının tedavi masraflarını karşılayabilmek için evde bez bebek yapıp satan anne Sanem Karakuş, "Tuana'yı o halde bırakamazdık. Biz anne-babaların görevi son nefesini verene kadar bu çocuklar için mücadele etmektir. Yani üstümüze düşen görev neyse onu yapmaktır. Çünkü zaten hastalık zor, hastalıkla uğraşmak daha da zor. Bir de sonuçta tedavisi mümkün olmayan bir hastalık bu. Yani kanıtlanmış net bir tedavisi yok. Sadece alternatif terapilerle ya da tedavilerle yaşam kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz Tuana'nın."Sanem Karakuş, Tuana'nın tedavisini karşılayabilmek için evde yaptığı bez bebeklerin '28 Şubat Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü'nde sosyal medya üzerinde satışa çıkaracaklarını söyledi. 3 yaşına kadar ömür biçilen kızına şimdi doktorların 'mucize çocuk' dediğini anlatan Sanem Karakuş, "Çünkü Tuana sadece 8 yaşına girmekle kalmamış hem de ilerleme kaydetmiş bir çocuk. Bu yüzden yaptığım bebekleri, Tuana'nın hastalığına dikkat çekmek amacıyla farkındalık olsun diye 28 Şubat'ta sosyal medya hesabı üzerinden satacağız. Bebeklerin içinde Tuana'nın hastalığını anlatan detaylı bir yazı ve fotoğrafları da olacak" dedi.NÖROLOJI uzmanı Dr. Muhammed Gültekin Kutluk, Tuana'nın Türkiye'de ve dünyada doğuştan Sandhoff (GM2 TİP1) hastalığına yakalanıp 9 yaşına gelebilmiş bir kaç hastadan biri olduğunu söyledi. Kutluk "Tuana'ya ailesi mükemmel baktı belki bizden ziyade ailenin özverisi daha çok burada. Maddi ve manevi olarak çok uğraştılar. Hastalıkla ilgili olarak robotlar, cihazlar her güncel gelişmeyi takip ettiler. Çok aklı başında ve iyi bir ailesi var Tuana'nın. Bu kadar uzun süre yaşamasında ailenin büyük katkısı var" diye konuştu.