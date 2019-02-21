Barajlarda kar bereketi

BUGÜN NELER OLDU

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 7 barajda yapılan ölçümlere göre; geçen yıl 18 Şubat'ta yüzde 21,75 olan barajlardaki toplam su miktarı bu yıl aynı tarihte yüzde 29.61 seviyelerine çıktı. Baraj havzalarında incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, başkentte 1992 yılından sonra ilk kez doluluk oranlarında rekor kırıldığını açıkladı. Meteoroloji'den gelen bilgilere göre dağlardaki kar yağışlarının devam edeceğine dikkat çeken Kınacı, "Ankaralılar rahat olsunlar bu sene Gerede'den gelecek suyla birlikte musluklardan yeterli miktarda ve kaliteli su akacak. Ankaralılardan istediğim lütfen suyu israf etmeden tüketsinler. Suyumuzu sadece bugün için değil, gelecek yıllarda da ihtiyacımıza cevap verebilmesi için tasarruflu kullanalım" uyarısında bulundu.Çamlıdere Barajı : Yüzde 23. 75 dolu.Eğrekkaya Barajı : Yüzde 40.16 dolu.Kurtboğazı Barajı : Yüzde 74.51 dolu.Kavşakkaya Barajı: Yüzde 32.23 dolu.Akyar Barajı: Yüzde 35.91 dolu.Çubuk 2 Barajı: Yüzde 84.45 dolu.Elmadağ Kargalı Barajı: yüzde 100'ü dolu