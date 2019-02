Genç mucitler yarıştı

BUGÜN NELER OLDU

Bilim Kahramanları Derneği'nin Balgat Kampüs'te 16-17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği turnuvaya, 19 ilden, 66 takım, 594 çocuk ve genç katıldı. Veli, öğretmen ve görevli personel ile birlikte turnuvayı yaklaşık 2 bin kişi izledi.Turnuvaya katılan genç mucitler, gün boyu, "INTO ORBIT: Uzay Serüveni" temasını baz alarak belirledikleri sorunların çözümü için yenilikçi fikirler üretti. Takım halinde yarışan öğrenciler, yaptıkları çalışmaları gün sonunda jüriyle paylaştı. Her turnuva sonunda tüm takımlara madalya verildi. Ankara I. Yerel Turnuvası'nda Gaziantep Bahçeşehir Anadolu Lisesi, "Megameka" Projesiyle, Ankara II. Yerel Turnuvası'nda ise Erzurum Saltukbey Ortaokulu, "Robokodlar" projesiyle "Şampiyonluk Ödülü"ne layık görüldü. Turnuvada, 9-10 Mart'ta İzmir'de düzenlenecek Ulusal Turnuva'ya katılmaya hak kazanacak 8 takım da belirlendi.Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, Arı Okulları Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarman, takımların çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Rektör Prof. Dr. Can Çoğun, gençlere, "İki gün süren bu önemli etkinlikte çok büyük, samimi gayret gösterdiğinizi gördük. Aynı zamanda birbirinizle kardeşçe çalıştığınıza şahit olduk. Ülkemizin çalışkan, azimli, samimi insanlara ihtiyacı var. Sizlerin sayesinde ülkemiz daha iyi yerlere gelecek" diye seslendi. Bilim Kahramanları Derneği'nin düzenlediği etkinliğin mekatronik, makine, elektrik-elektronik, malzeme, bilgisayar ve yazılım mühendisliğini içerdiğine dikkat çeken Çoğun, "Çankaya Üniversitesinde de çok güçlü mühendislik fakülteleri var. Sizleri Üniversitemizi, bölümlerimizi ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.